Сериал "Тень и кость": вспоминаем первый сезон

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый сезон сериала "Тень и кость" почти два года назад, в апреле 2021-го. Но геополитическая ситуация того времени не делала проект по мотивам главной клюквы западного фэнтези настолько пикантным, как сегодня. Тем более интригует второй сезон, который целиком, как принято у стриминга, выйдет уже завтра.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Отношение западных - и в особенности американских - обывателей к России в основном можно разделить на два типа: у большинства это недоверчивая опаска, у меньшинства к этому страху примешивается естественное любопытство к чему-то фундаментально непонятному, иногда переходящее в странную завороженность. Очевидно, именно как раз ко второй группе относится американо-израильская писательница Ли Бардуго, чему отчасти способствовало её происхождение от эмигрировавших из России евреев.

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Поэтому в центре своей фэнтезийной вселенной она поместила диковинную страну под названием Равка, отдалённо напоминающую дореволюционную (иногда, впрочем, и советскую - тут мешанина та ещё) Россию. Воспользовавшись своими скромными и воинствующе бессистемными знаниями о нашей стране, Бардуго нарисовала нечто до умиления несуразное и не лишённое своеобразного очарования. Netflix же взялся всю эту красоту визуализировать. И добавил к уже имевшемуся материалу свою долю искромётного лубка - начиная от дорисованных к венгерским (съёмки главным образом проходили в Будапеште) дворцам куполов-луковок и заканчивая дивными костюмами а-ля рюс.

Безусловно, сеттинг у проекта изначально выигрышный - где ещё такую чудную дичь обнаружишь, и очень важно было её грамотно перенести на экран. С этим авторы шоу справились, наблюдать за Равкой с её окрестностями - несколько извращённое, но всё же несомненное удовольствие для истинного эстета.

С сюжетом, правда, дела обстоят куда печальнее - трилогия о волшебнице (их тут, только не смейтесь, называют гришами) Алине Старкофф (хаотичный генезис имён равкианцев достоин отдельного сатирического обзора) представляет собой простейшую подростковую фантастику типа "Голодных игр" и прочих "Дивергентов" с "Сумерками", вдобавок написанную от лица девочки-подростка, одновременно переживающей осознание своей избранности и пубертатные романтические страдания. Читать это можно было с большим трудом - и смотреть немногим легче.

Но сценаристы выкрутились из ситуации не без изящества. Нет, конечно, от утомительного любовного треугольника с участием бедняжки Алины, её туповатого приятеля Мала Оретцева (мы вас предупреждали по поводу имён) и "загадочного" чародея по прозвищу Дарклинг (попытайтесь-ка догадаться, какой твист содержит его незатейливый псевдоним) нас до конца не избавили, и львиную долю экранного времени мы всё равно вынуждены наблюдать за перипетиями поисков себя гражданки Старкофф. Зато сюда добавили персонажей и частично - историю другого романа Бардуго, "Шестёрки воронов", спин-оффа, фабула которого помещена в тот же мир (кстати, он, как это ни забавно, называется Гришавёрс), только разворачивается в основном за пределами Равки и представляет собой довольно сносную вариацию на тему "Друзей Оушена".

Короче говоря, за изобретательность ребят из Netflix можно только похвалить: этот ход действительно придаёт первому сезону динамики и вписан аккуратно - к тому же с заделом на второй сезон, где можно будет уже пересказать главные события "Шестёрки воронов". А главное - не раздражает он просто потому, что весьма и весьма посредственная писанина госпожи Бардуго совсем не относится к числу произведений, не терпящих искажений и трансформаций. Так что чему-то похожему на армию взбешённых толкинистов, которую мы видели после выхода "Колец власти" от Amazon, взяться неоткуда.

Есть и другие изменения - в том числе, естественно, связанные с современными тенденциями в западном кино - это ж Netflix! Однако здесь, в отличие от того же "Ведьмака", стремительно катящегося в пропасть, они хотя бы отчасти пытаются согласовываться с какой-никакой логикой. Что не мешает им отдавать политической конъюнктурой. Например, Алина, чистокровная равкианка в романах, в сериале оказывается наполовину шуханкой. Шухан в Гришавёрсе представляет компот из азиатских культур, и играет сударыню Старкофф актриса с китайскими корнями Джесси Мей Ли. И, конечно, ей приходится натерпеться от нетолерантных соотечественников из-за своей экзотической внешности. Ох уж этот дремучий равкианский шовинизм, ну вы поняли.

Не менее тенденциозно выглядит идея шоураннера организовать в Равке гражданскую войну между реакционным центральным правительством слабого царя и вольнолюбивыми сепаратистами-прогрессистами. Проводить параллели между вымышленными историями, собственными чаяниями и реальностью заправилы ох как любят, и в "Тени и кости" это заметно вполне отчётливо.