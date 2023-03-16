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2 часа назад

Названа дата премьеры сериала "Училки в законе"

Газета.Ru

17 марта состоится премьера нового сезона сериала "Училки в законе". К актерскому составу добавятся тиктокерша Диана Астер, Кирилл Нагиев, сын известного актера и ведущего Дмитрия Нагиева, и другие. Об этом сообщает StartHit.

Названа дата премьеры сериала "Училки в законе"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кирилл Нагиев рассказал, что он играет бандита, у которого начинается роман с главной героиней, он решает свои бандитские вопросы, получая помощь от так называемых "училок", что его удивляет.

"Я никогда раньше не работал ни с одной актрисой с площадки, и для меня это приятный опыт: все дамы замечательные, просто цветник!" — поделился своими впечатлениями артист.

Старший Нагиев до того, как не согласился вести шоу "Две звезды", давно не появлялся на экране. Он даже отказался вести церемонию награждения премии "Муз-ТВ".

Сериалы,Училка,Кирилл Нагиев,Дмитрий Нагиев,
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