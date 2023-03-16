По мотивам антиутопического фильма «Гаттака» снимут сериал

Как сообщает издание Variety, телеканал Showtime работает над сериалом фильма «Гаттака» . Шоураннером и продюсером шоу стал Алекс Ганса, известный по сериалу «24 часа» и «Родина» . Судя по всему, будущий сериал адаптирует сюжет фильма 1997 года в телевизионный формат.

Оригинальная картина рассказывала о недалёком будущем, в котором люди разделены на «идеальных» и «дефектных». Именно первым разрешено стать космонавтами, в то время как вторые жёстко ограничены в правах и возможностях. Главный герой Винсент Фримен как раз оказывается «дефектным» и подменяет «идеального» сотрудника корпорации ГАТТАКА, чтобы войти в команду рейса на Титан, спутник Сатурна.