Билли Айлиш представила в Лос-Анджелесе сериал «Рой»

В проекте 21-летняя певица исполнила одну из ролей.
В Голливуде состоялась премьера нового телесериала Amazon Studios «Рой». Его создали Дональд Гловер и Джанин Наберс в жанре чёрной комедии. Главная героиня, которую играет Доминик Фишбэк, сходит с ума по поп-звезде, похожей на Бейонсе.
Семисерийное телешоу исследует опасность парасоциальных отношений, устанавливаемых дистанционно через телеэкран. История предупреждает о том, что может произойти, когда человек начинает путать иллюзии и реальность, не имея возможности отличить их друг от друга.
Премьеру «Роя» посетили коллеги по проекту Кирси Клемонс, Карен Родригез, Рори Калкин и Билли Айлиш. Певица стала специальной приглашённой гостьей в проекте, исполнив небольшую роль. На Amazon Prime Video сериал появится 17-го марта.