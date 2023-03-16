Билли Айлиш представила в Лос-Анджелесе сериал «Рой»

В проекте 21-летняя певица исполнила одну из ролей.

В Голливуде состоялась премьера нового телесериала Amazon Studios «Рой». Его создали Дональд Гловер и Джанин Наберс в жанре чёрной комедии. Главная героиня, которую играет Доминик Фишбэк, сходит с ума по поп-звезде, похожей на Бейонсе.

Семисерийное телешоу исследует опасность парасоциальных отношений, устанавливаемых дистанционно через телеэкран. История предупреждает о том, что может произойти, когда человек начинает путать иллюзии и реальность, не имея возможности отличить их друг от друга.