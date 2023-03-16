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3 часа назад

Билли Айлиш представила в Лос-Анджелесе сериал «Рой»

Inc-News

В проекте 21-летняя певица исполнила одну из ролей.

В Голливуде состоялась премьера нового телесериала Amazon Studios «Рой». Его создали Дональд Гловер и Джанин Наберс в жанре чёрной комедии. Главная героиня, которую играет Доминик Фишбэк, сходит с ума по поп-звезде, похожей на Бейонсе.

Семисерийное телешоу исследует опасность парасоциальных отношений, устанавливаемых дистанционно через телеэкран. История предупреждает о том, что может произойти, когда человек начинает путать иллюзии и реальность, не имея возможности отличить их друг от друга.

Премьеру «Роя» посетили коллеги по проекту Кирси Клемонс, Карен Родригез, Рори Калкин и Билли Айлиш. Певица стала специальной приглашённой гостьей в проекте, исполнив небольшую роль. На Amazon Prime Video сериал появится 17-го марта.

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