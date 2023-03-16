Психологический триллер "Вторая линия" вышел онлайн

Главную и единственную роль в восьмисерийном фильме исполнил Егор Корешков . Его герой Павел — работник телефонной службы психологической поддержки, которому звонит угрожающий взорвать дом человек. Его единственное требование — чтобы Павел вспомнил, кто он.

«Вторая линия» — первая в России экранизация аудиосериала. Она создана по мотивам аудиосериала Тимура Агабекова, переписавшего свой проект для экранизации совместно с креативным продюсером Гайком Асатряном. «Главный вопрос сериала: «Кому ты не смог помочь?» — очень важен в настоящее время, он адресован каждому из нас. Подобных «Служб доверия» катастрофически мало, людям не к кому обратиться, они оставлены в этом мире и им не на кого положиться», — говорит режиссер.