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1 час назад

Психологический триллер "Вторая линия" вышел онлайн

Газета.Ru

Премьера психологического триллера «Вторая линия» режиссера Юлии Курашик-Курганович состоялась в онлайн-кинотеатре Premier.

Главную и единственную роль в восьмисерийном фильме исполнил Егор Корешков. Его герой Павел — работник телефонной службы психологической поддержки, которому звонит угрожающий взорвать дом человек. Его единственное требование — чтобы Павел вспомнил, кто он.

«Вторая линия» — первая в России экранизация аудиосериала. Она создана по мотивам аудиосериала Тимура Агабекова, переписавшего свой проект для экранизации совместно с креативным продюсером Гайком Асатряном. «Главный вопрос сериала: «Кому ты не смог помочь?» — очень важен в настоящее время, он адресован каждому из нас. Подобных «Служб доверия» катастрофически мало, людям не к кому обратиться, они оставлены в этом мире и им не на кого положиться», — говорит режиссер.

Ранее вышел трейлер сериала «Актрисы» с Лолитой и Светланой Ходченковой.

Сериалы,Видео,Егор Корешков,
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