Вышел трейлер "Актрис" Федора Бондарчука и его жены Паулины Андреевой
Опубликован перспективно выглядящий трейлер (18+) сериала "Актрисы". Проект презентован как "ироничная драма об изнанке актерской профессии".
В ролях - Алексей Макаров, Светлана Ходченкова, Лолита, Алексей Гуськов, Сергей Гилев "и еще целая плеяда звезд". Режиссер - Федор Бондарчук, сопродюсер - Валерий Тодоровский, сценарий написала Паулина Андреева.
Обещана история, которая "разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями". Создатели посулили, что зрителю "станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми, и как в актерской профессии - как мало в какой другой - тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем".
Действие сериала начинается в 2014 году: актер Гера Колдин переживает творческий кризис, он устал играть Зилова в "Утиной охоте" и мечтает о новых ролях на сцене и в кино… но предложения не радуют. В итоге самым перспективным Колдину показался артхаусный фильм "Нерв", за женскую роль в котором борются несколько актрис из его родного театра - "и эта конкуренция идет совсем не на пользу их собственным нервам".
Параллельно немало женщин нервничают и из-за самого рокового Геры, особенно - уставшая от его измен жена Полина.
Премьера - 30 марта на Wink и "Кинопоиске".