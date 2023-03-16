Обещана история, которая "разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями". Создатели посулили, что зрителю "станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми, и как в актерской профессии - как мало в какой другой - тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем".