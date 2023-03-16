Третий сезон «Мандалорца» плохо стартовал

Не факт, что старт третьего сезона сериала «Мандалорец» впечатлил топ-менеджеров Disney. Корпорация пока не раскрыла данные по просмотрам, но это уже сделали специалисты из Samba TV. Согласно их аналитике, премьеру шоу посмотрели 1,5 млн зрителей. The Direct утверждает, что этот показатель на 2% ниже старта «Книги Бобы Фетта», при этом «Оби-Ван Кеноби» вначале привлёк на 28% больше аудитории, чем третий сезон приключений Мандалорца и Грогу.

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Эксперты также отметили, что второй сезон «Мандалорца» на старте привлёк на 25% больше аудитории, чем третий. А первый сразу продемонстрировал великолепную вовлечённость аудитории. Тут важно подчеркнуть, что первый сезон шоу стартовал отлично благодаря тому, что Disney позиционировал его в качестве флагмана своего онлайн-кинотеатра, а второй сезон привлёк огромную аудиторию в разгар пандемии COVID-19, когда люди в основном сидели дома.