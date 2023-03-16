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1 час назад

Третий сезон «Мандалорца» плохо стартовал

Чемпионат.com

Не факт, что старт третьего сезона сериала «Мандалорец» впечатлил топ-менеджеров Disney. Корпорация пока не раскрыла данные по просмотрам, но это уже сделали специалисты из Samba TV. Согласно их аналитике, премьеру шоу посмотрели 1,5 млн зрителей. The Direct утверждает, что этот показатель на 2% ниже старта «Книги Бобы Фетта», при этом «Оби-Ван Кеноби» вначале привлёк на 28% больше аудитории, чем третий сезон приключений Мандалорца и Грогу.

Третий сезон «Мандалорца» плохо стартовал
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Эксперты также отметили, что второй сезон «Мандалорца» на старте привлёк на 25% больше аудитории, чем третий. А первый сразу продемонстрировал великолепную вовлечённость аудитории. Тут важно подчеркнуть, что первый сезон шоу стартовал отлично благодаря тому, что Disney позиционировал его в качестве флагмана своего онлайн-кинотеатра, а второй сезон привлёк огромную аудиторию в разгар пандемии COVID-19, когда люди в основном сидели дома.

Пока вышло три серии третьего сезона, поэтому окончательные выводы пока делать рано. Шоу может и способно «разогнаться» и показать отличные показатели по просмотрам.

Сериалы,Walt Disney,
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