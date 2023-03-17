В России выходит турецкий сериал "Семья"

Один из самых ожидаемых турецких сериалов 2023 года - "Семья" - вышел эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Иви.

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В главных ролях в криминальной драме - Кыванч Татлытуг и Серенай Сарыкая. На Иви серии будут выходить каждую неделю вскоре после эфира на турецком ТВ. Первая серия уже доступна к просмотру бесплатно.

По сюжету турецкой гангстерской саги, девушка-психолог Девин сталкивается с элитой преступного мира, встретив Аслана - главу могущественной семьи с багажом тайн. Пути Девин и Аслана пересеклись по воле случая во время поездки. Он - наследник богатого клана с загадочным клубным бизнесом, а она вынуждена сама пробивать себе дорогу и заботиться о сестре. У двух случайных знакомых из разных миров оказывается общая проблема - семейные трудности. Девин начинает консультировать Аслана как психолог. Их чувства друг к другу постепенно становятся той силой, которая способна пошатнуть даже мафию. Но властные родственники Аслана продолжают усложнять ему жизнь.

"Фанаты турецких сериалов долго ждали, когда же, наконец, они увидят Кыванча Татлытуга в новом проекте, и дождались! Ay Yapim сделали подарок нам всем, и мы очень надеемся, что зрители Иви по достоинству оценят показ "вслед за эфиром" и с удовольствием посмотрят сериал "Семья", - говорит Александра Бут, руководитель коммерческого отдела Иви, ответственная за зарубежный контент на сервисе.

Справка "РГ"