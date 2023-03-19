Netflix объявил дату премьеры сериала «Дипломат»

Главную роль в проекте исполнила Кери Рассел.

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Политический триллер-сериал «Дипломат» выйдет на Netflix 20-го апреля. Кери Рассел («Американцы») играет посла США, отправившегося на службу в Великобританию вместо ранее запланированного Афганистана.

В Лондоне Кейт Уайлер придётся «иметь дело с международными кризисами, выстраивать стратегические альянсы и привыкать к повышенному вниманию. И всё это на фоне попытки спасти брак с коллегой-дипломатом Хэлом Уайлером (Руфус Сьюэлл)», - говорится в официальном синопсисе проекта.