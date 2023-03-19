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2 часа назад

Netflix объявил дату премьеры сериала «Дипломат» и опубликовал его первый кадр

Inc-News

Главную роль в проекте исполнила Кери Рассел.

Netflix объявил дату премьеры сериала «Дипломат»
Фото: Inc-NewsInc-News

Политический триллер-сериал «Дипломат» выйдет на Netflix 20-го апреля. Кери Рассел («Американцы») играет посла США, отправившегося на службу в Великобританию вместо ранее запланированного Афганистана.

В Лондоне Кейт Уайлер придётся «иметь дело с международными кризисами, выстраивать стратегические альянсы и привыкать к повышенному вниманию. И всё это на фоне попытки спасти брак с коллегой-дипломатом Хэлом Уайлером (Руфус Сьюэлл)», - говорится в официальном синопсисе проекта.

В сериале также снялись Дэвид Джеси, Али Ан, Рори Киннер, Ато Эссандро и др. Шоураннером и исполнительным продюсером выступила Дебора Кан. По информации Netflix, «Дипломат» - это телешоу о способности человека менять этот мир и поддерживать долгосрочные отношения, будь то брак или политический союз.

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