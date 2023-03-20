Шоураннер «Уиллоу» утверждает, что Disney не закрывала сериал

Шоураннер фэнтезийного сериала «Уиллоу» Джон Кэздан утверждает, что ранее заявление о закрытии проекта Disney является не совсем корректным.
Да, съёмок в следующем году не будет и на второй сезон шоу не продлевали, однако официально никто ничего не отменял. По словам Кэздана, основной состав команды «Уиллоу» освободили для работы над другими проектами, которые могут появиться в скором времени. Кроме того, несправедливо ограничивать актёров в других возможностях, особенно во время глобального производства телепередач и фильмов, если не знаешь, когда именно они понадобятся.
Кэздан отметил, что при поддержке Lucasfilm и Disney команде удалось придумать и написать то, что, как им кажется, станет «умопомрачительно весёлым, более богатым, мрачным и отличным» вторым сезоном «Уиллоу». При этом шоураннер намекнул на то, что в будущем история может получить ещё и третий сезон.