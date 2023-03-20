Шоураннер «Уиллоу» утверждает, что Disney не закрывала сериал

Да, съёмок в следующем году не будет и на второй сезон шоу не продлевали, однако официально никто ничего не отменял. По словам Кэздана, основной состав команды «Уиллоу» освободили для работы над другими проектами, которые могут появиться в скором времени. Кроме того, несправедливо ограничивать актёров в других возможностях, особенно во время глобального производства телепередач и фильмов, если не знаешь, когда именно они понадобятся.