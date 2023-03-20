Вышел трейлер нового сериала о группе "Песняры"

Как "Песняры" стали советскими "битлами" и поставили одну из первых рок-опер в СССР? О поиске себя и пути художника, родившегося в 1941 году и всю жизнь искавшего гармонию, которая через музыку исцелит раненые войной души, - рассказывается в сериале "За полчаса до весны". Сериал вскоре выйдет в онлайн-кинотеатре Start и на Первом канале. А в понедельник, 20 марта, состоялась премьера трейлера.
Главный герой сериала Владимир Мулявин родился в Свердловске. Он не был белорусом, но в историю вошел как руководитель легендарного ансамбля "Песняры", в основе стиля которого лежал белорусский фольклор. Автор идеи и сценария, генеральный продюсер и сооснователь онлайн-кинотеатра Start Алексей Троцюк рассказывает: "Я сам белорус и могу сказать, что уникальность белорусской земли в том, что если ты приезжаешь с открытым сердцем, так же любишь эту землю и традиции, то можешь стать не просто своим, а стать символом этой земли. Неважно, откуда ты приехал. В этом уникальный пример и история Владимира Георгиевича Мулявина".
Роль главного героя в разных возрастах исполнили три актера: Артем Волобуев, Глеб Калюжныйи Даниил Васильев. Первую жену Мулявина, артистку Лидию Кармальскую, сыграли Анна Банщикова и Анна Демидова. Режиссеры сериала Степан Коршунов, Оксана Барковская и Кирилл Папакуль, каждый из которых отвечал за определенный период из жизни героев.
Девятисерийная киносага охватит три десятилетия и покажет три этапа становления главного героя: это знакомство с музыкой и робкие аккорды на отцовской гитаре в 50-х, армия, первая любовь и поиск единомышленников в 60-х, большой успех 70-х и вопросы о своем предназначении.
Центральной темой истории станет создание одной из первых в СССР рок-опер под названием "Песня о доле". Несмотря на запреты со стороны партийного руководства и консервативность эпохи, "Песнярам" удалось поставить христианскую оперу-притчу на стихи Янки Купалы, однако ее видеозапись не сохранилась. Авторы сериала собрали весь доступный документальный материал и постарались максимально правдоподобно воссоздать рок-оперу.
В работе над проектом создателям помогала дочь Владимира Мулявина Марина. Она рассказывала, каким был ее отец в семье, привозила личные вещи своей матери Лидии Кармальской.
"Мы все знаем Владимира Мулявина на сцене. Есть много исторической хроники: интервью, записи с концертов, видео с гастролей, с их помощью я изучал жесты и поведение музыканта, и как звезду Мулявина я, кажется, уловил. Но про его другую, обычную жизнь никто ничего не знал. И здесь мне очень помогла его дочь Марина. Она рассказала, что дома Владимир Мулявин был абсолютным ребенком, не таким серьезным лидером, как в коллективе, а когда задумывался, крутил усы. Я взял это на вооружение. В один из съемочных дней Марина приехала на площадку. Увидев меня, она была поражена сходством с ее отцом. В тот момент она сказала: "Оставьте нас, я хочу побыть с папой", - говорит актер Артем Волобуев.