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2 часа назад

Чарли Кокс и новая актриса — на фото со съёмок сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Чемпионат.com

В начале марта стартовал съёмочный процесс сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». В Сети уже появилось первое видео, а теперь можно получше разглядеть Чарли Кокса в образе Мэтта Мёрдока.

Чарли Кокс на фото со съемок сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Вместе с ним на фото попала актриса Никки М. Джеймс. Судя по всему, героиня актрисы выступит напарницей Мёрдока по его адвокатским делам. Фанаты предполагают, что Никки досталась роль Кирстен Макдаффи — в комиксах она подозревала о двойной жизни Мэтта и всячески его подкалывала. У персонажей даже был роман.

Чемпионат.com

«Сорвиголова: Рождённый заново» — новый сериал про Сорвиголову, который как бы перезапустит историю персонажа. В первом сезоне будет аж 18 эпизодов, а премьера состоится весной 2024 года. В шоу вернётся Джон Бернтал — он сыграет Карателя.

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