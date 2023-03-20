Чарли Кокс на фото со съемок сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»

В начале марта стартовал съёмочный процесс сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». В Сети уже появилось первое видео, а теперь можно получше разглядеть Чарли Кокса в образе Мэтта Мёрдока.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Вместе с ним на фото попала актриса Никки М. Джеймс. Судя по всему, героиня актрисы выступит напарницей Мёрдока по его адвокатским делам. Фанаты предполагают, что Никки досталась роль Кирстен Макдаффи — в комиксах она подозревала о двойной жизни Мэтта и всячески его подкалывала. У персонажей даже был роман.

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