Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
3 часа назад

Daily Mail: сериал "Корона" обвинили в драматизации смерти принцессы Дианы

Газета.Ru

Сериал «Корона», выходящий на стриминге Netflix, рискует вызвать новые споры после появления фотографии с изображением копии искореженного автомобиля, в котором попала в смертельную аварию принцесса Диана. Об этом пишет Daily Mail.

"Корону" обвинили в драматизации смерти принцессы Дианы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На снимках, полученных Daily Mail, сфотографирован черный Mercedes, в котором снимали сцены в «Короне». Колеса автомобиля и капот смяты, приборная панель торчит из разбитого лобового стекла, а крыша практически отсутствует.

В октябре съемочная группа сериала была замечена в Париже, когда снимала сцены автокатастрофы с участием принцессы Дианы.

Представители Netflix заявляли:

«Точный момент столкновения не будет показан».

Но источник сообщил изданию Daily Mail:

«Я думаю, что многие люди сочтут нездоровым то, что они так подробно воссоздали то, как была разбита машина. Я думаю, что это вызовет много недовольства в королевской семье. Если бы это была любая другая семья, я не уверен, что они бы так поступили».

31 августа 1997 года в парижском туннеле Доди Файед и водитель Анри Поль погибли мгновенно от столкновения, а принцесса Диана была доставлена в больницу и позже скончалась от полученных травм. Телохранитель пары Тревор Рис-Джонс был единственным выжившим в автокатастрофе.

Сериалы,Netflix,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий