"Корону" обвинили в драматизации смерти принцессы Дианы

Сериал «Корона», выходящий на стриминге Netflix, рискует вызвать новые споры после появления фотографии с изображением копии искореженного автомобиля, в котором попала в смертельную аварию принцесса Диана. Об этом пишет Daily Mail.
На снимках, полученных Daily Mail, сфотографирован черный Mercedes, в котором снимали сцены в «Короне». Колеса автомобиля и капот смяты, приборная панель торчит из разбитого лобового стекла, а крыша практически отсутствует.
В октябре съемочная группа сериала была замечена в Париже, когда снимала сцены автокатастрофы с участием принцессы Дианы.
Представители Netflix заявляли:
«Точный момент столкновения не будет показан».
Но источник сообщил изданию Daily Mail:
«Я думаю, что многие люди сочтут нездоровым то, что они так подробно воссоздали то, как была разбита машина. Я думаю, что это вызовет много недовольства в королевской семье. Если бы это была любая другая семья, я не уверен, что они бы так поступили».
31 августа 1997 года в парижском туннеле Доди Файед и водитель Анри Поль погибли мгновенно от столкновения, а принцесса Диана была доставлена в больницу и позже скончалась от полученных травм. Телохранитель пары Тревор Рис-Джонс был единственным выжившим в автокатастрофе.