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37 минут назад

Disney выпустит документальный сериал про Эда Ширана

Газета.Ruиещё 1

Документальный мини-сериал «Все это в сумме» («The Sum of It All»), посвященный британскому певцу Эду Ширану, выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 3 мая. Об этом пишет Rolling Stone.

Disney выпустит документальный сериал про Эда Ширана
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Четырехсерийный проект расскажет о пути Ширана от заикающегося ребенка до суперзвезды, собирающей стадионы. Отмечается, что в шоу будут использованы ранее не публиковавшиеся кадры из личного архива музыканта, а также новые интервью с Шираном и его семьей.

Премьера «Всего этого в сумме» состоится за два дня до релиза шестого студийного альбома певца «-», который стал пятой (и заключительной) частью его «математической» серии пластинок (дебютная «+» и последовавшие «×», «÷» и «=»).

25 марта Ширан должен выпустить финальный сингл с альбома «Eyes Closed».

Сериалы,Эд Ширан,Walt Disney,
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