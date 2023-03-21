Disney выпустит документальный сериал про Эда Ширана

Документальный мини-сериал «Все это в сумме» («The Sum of It All»), посвященный британскому певцу Эду Ширану, выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 3 мая. Об этом пишет Rolling Stone.

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Четырехсерийный проект расскажет о пути Ширана от заикающегося ребенка до суперзвезды, собирающей стадионы. Отмечается, что в шоу будут использованы ранее не публиковавшиеся кадры из личного архива музыканта, а также новые интервью с Шираном и его семьей.

Премьера «Всего этого в сумме» состоится за два дня до релиза шестого студийного альбома певца «-», который стал пятой (и заключительной) частью его «математической» серии пластинок (дебютная «+» и последовавшие «×», «÷» и «=»).