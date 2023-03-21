Звезда «Игры престолов» сыграет в продолжении «Властелина колец»

Также Хиндс известен по работе в экранизации комиксов DC «Лига справедливости» и других фильмах.

К касту добавили и Рори Киннер из «Игры в имитацию», Таню Муди из «Шерлока». Пока что неизвестно, какие роли исполнят новые актёры в шоу от Amazon, пишет Deadline.