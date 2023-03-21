Звезда «Игры престолов» сыграет в продолжении «Властелина колец»

Актер Киаран Хиндс ранее играл Манса Налётчика в «Игре престолов».
Также Хиндс известен по работе в экранизации комиксов DC «Лига справедливости» и других фильмах.
Теперь Киаран Хиндс присоединился к актёрскому составу второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца Власти».
К касту добавили и Рори Киннер из «Игры в имитацию», Таню Муди из «Шерлока». Пока что неизвестно, какие роли исполнят новые актёры в шоу от Amazon, пишет Deadline.
Производство второго сезона «Колец власти» уже ведётся в Великобритании. В сериале покажут Вторую эпоху Средиземья.
Шоураннерами выступили создатели первого сезона Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей.