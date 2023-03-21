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3 часа назад

Звезда «Игры престолов» Киаран Хиндс появится в продолжении сериала по «Властелину колец»

runews24.ruиещё 2

Актер Киаран Хиндс ранее играл Манса Налётчика в «Игре престолов».

Звезда «Игры престолов» сыграет в продолжении «Властелина колец»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Также Хиндс известен по работе в экранизации комиксов DC «Лига справедливости» и других фильмах.

Теперь Киаран Хиндс присоединился к актёрскому составу второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца Власти».

К касту добавили и Рори Киннер из «Игры в имитацию», Таню Муди из «Шерлока». Пока что неизвестно, какие роли исполнят новые актёры в шоу от Amazon, пишет Deadline.

Производство второго сезона «Колец власти» уже ведётся в Великобритании. В сериале покажут Вторую эпоху Средиземья.

Шоураннерами выступили создатели первого сезона Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей.

Сериалы,Игра престолов,Лига справедливости,Таня Муди,Рори Киннер,Amazon,
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