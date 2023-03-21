Валерия Гай Германика летом начнет снимать сериал про княгиню Ольгу

"Я совсем недавно начала анализировать героиню своих фильмов. Сначала это были подростки, потом - женщина, у которой не состоялась жизнь, или женщина среднего класса, у которой жизнь состоялась. Потом, когда я снимала "Обоюдное согласие", - женщина, которая выросла и мстит мужчинам за все свои обиды. Когда пришла "Княгиня Ольга", я поняла, что это мой проект, он меня выводит как художника на новый уровень", - процитировали ее в пресс-службе.