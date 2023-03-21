Валерия Гай Германика летом начнет снимать сериал про княгиню Ольгу

Съемки исторической драмы "Княгиня Ольга", режиссером которой выступит Валерия Гай Германика, начнутся летом. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании "Марс Медиа".
"Валерия Гай Германика выступит режиссером 8-серийной исторической драмы "Княгиня Ольга", продюсированием которой занимается кинокомпания "Марс Медиа" по заказу Первого канала. <…> В настоящий момент идет подготовительный период и кастинг. Планируется, что съемки сериала начнутся в середине лета", - рассказали в пресс-службе.
По словам режиссера, работать над "Княгиней Ольгой" она будет с оператором Геннадием Успангалиевым и художником-постановщиком Антоном Поликарповым, которые также принимали участие в создании ее сериала "Обоюдное согласие".
"Я давно хотела снимать историческое кино и давно хотела пересмотреть взгляд на него. Думаю, будет много ручной камеры, длинных кадров, которые создают ощущение реальности и погружения в историческую среду, в контекст происходящего. И акцент я сделаю на однокадровые сцены, которые будут зрителя, как машина времени, переносить в то время", - привели в пресс-службе ее слова.
Германика надеется, что новый сериал выведет ее на новый уровень в профессиональном плане.
"Я совсем недавно начала анализировать героиню своих фильмов. Сначала это были подростки, потом - женщина, у которой не состоялась жизнь, или женщина среднего класса, у которой жизнь состоялась. Потом, когда я снимала "Обоюдное согласие", - женщина, которая выросла и мстит мужчинам за все свои обиды. Когда пришла "Княгиня Ольга", я поняла, что это мой проект, он меня выводит как художника на новый уровень", - процитировали ее в пресс-службе.