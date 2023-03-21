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1 час назад

Валерия Гай Германика летом начнет снимать сериал про княгиню Ольгу

ТАСС

Съемки исторической драмы "Княгиня Ольга", режиссером которой выступит Валерия Гай Германика, начнутся летом. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании "Марс Медиа".

Валерия Гай Германика летом начнет снимать сериал про княгиню Ольгу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Валерия Гай Германика выступит режиссером 8-серийной исторической драмы "Княгиня Ольга", продюсированием которой занимается кинокомпания "Марс Медиа" по заказу Первого канала. <…> В настоящий момент идет подготовительный период и кастинг. Планируется, что съемки сериала начнутся в середине лета", - рассказали в пресс-службе.

По словам режиссера, работать над "Княгиней Ольгой" она будет с оператором Геннадием Успангалиевым и художником-постановщиком Антоном Поликарповым, которые также принимали участие в создании ее сериала "Обоюдное согласие".

"Я давно хотела снимать историческое кино и давно хотела пересмотреть взгляд на него. Думаю, будет много ручной камеры, длинных кадров, которые создают ощущение реальности и погружения в историческую среду, в контекст происходящего. И акцент я сделаю на однокадровые сцены, которые будут зрителя, как машина времени, переносить в то время", - привели в пресс-службе ее слова.

Германика надеется, что новый сериал выведет ее на новый уровень в профессиональном плане.

"Я совсем недавно начала анализировать героиню своих фильмов. Сначала это были подростки, потом - женщина, у которой не состоялась жизнь, или женщина среднего класса, у которой жизнь состоялась. Потом, когда я снимала "Обоюдное согласие", - женщина, которая выросла и мстит мужчинам за все свои обиды. Когда пришла "Княгиня Ольга", я поняла, что это мой проект, он меня выводит как художника на новый уровень", - процитировали ее в пресс-службе.

Сериалы,Первый канал,
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