Чего ждут фанаты кинопроекта «Король и Шут» в следующей серии

2 марта 2023 года на площадке онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» состоялась премьера сериала про историю одной из самых неординарных и культовых российских рок-групп «Король и Шут».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Фанаты их музыки восторженно встретили первые четыре серии, которые сейчас можно посмотреть в интернете. Что поклонники команды и сериала ждут от следующего выпуска флагманского проекта «Кинопоиска», – разбирался «ФедералПресс».

«Сериал, конечно, немного буксует, когда рассказывает о зависимости Горшенева от наркотиков», – пишут пользователи.

Многие зрители ждут, что в новых сериях будет больше акцентов именно на музыку «Короля и Шута» и историю взаимоотношений внутри музыкального коллектива.

Фанаты стали критиковать сериал и в излишнем сумбуре.

«Сценарий слишком резко прыгал по разным временным эпохам и менял настроение», – подытожили зрители.

Тем не менее многие видят в этом художественном приеме и дополнительную динамику сюжета, который лихо раскручивается и переплетается с мистическими вставками.