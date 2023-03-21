Габриел Леоне сыграет Айртона Сенну в фильме Netflix

В 2020 году стриминговый сервис Netflix объявил о планах создания документального фильма о карьере трёхкратного чемпиона мира Айртона Сенны.

Фото: F1News.ru F1News.ru

Сериал расскажет о жизни бразильского гонщика с момента переезда в Великобританию в 1981-м для выступления в Формуле 1600 до смертельной аварии в Имоле в 1994 году.

В прошлом году был найден режиссёр проекта – им стал Висенто Аморим, а сегодня назван актёр, который сыграет гонщика. Им стал 29-летний уроженец Рио-де-Жанейро Гэбриел Леоне.

Для Леоне это будет не первая работа в кино, связанная с автоспортом. В 2023-м в прокат выходит фильм о жизни Энцо Феррари, в котором Гэбриел сыграл испанского гонщика Формулы 1 Альфонсо де Портаго.