Звезда «Игры престолов» высказался о сценах секса в сериале

«Игра престолов» — один из самых популярных сериалов в истории. У шоу огромное количество фанатов. Оно полюбилось зрителям за сюжетные повороты, колоритных персонажей и многое другое. А ещё сериал известен своими многочисленными сексуальными сценами.

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Для некоторых таких сцена в шоу чрезмерно много. Во время интервью изданию The Independent Киран Хайндс, сыгравший в шоу Манса-Налётчика, рассказал, что его смутило большое количество постельных сцен в сериале. Актёр считает, что подобные фрагменты слишком отвлекают от сюжета.

Меня скорее смутило количество сексуальности, которое происходило в сериале, потому что это отвлекало от реального политического и сюжетного повествования. С их точки зрения, это, конечно, бизнес.