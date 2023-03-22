Вышла четвертая серия нового сезона «Мандалорца»

Сегодня среда — а значит, на Disney+ состоялась премьера свежей, четвёртой серии третьего сезона сериала «Мандалорец». Посмотреть её можно на сервисе, но в России он не работает.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Первую серию аудитория приняла прохладно, отмечая множество слабых моментов, однако ко второму эпизоду ситуация улучшилась — с его выходом рейтинг третьего сезона заметно подскочил. Третий эпизод тоже не оценили по достоинству, поскольку он резко выбился из самого сериала и рассказал новую историю.

В третьем сезоне главная цель главного героя — вернуться на родную для его клана планету и вернуть себе честь, которую он потерял при спасении маленького существа Грогу.