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4 минуты назад

Вышла четвертая серия нового сезона «Мандалорца»

Чемпионат.com

Сегодня среда — а значит, на Disney+ состоялась премьера свежей, четвёртой серии третьего сезона сериала «Мандалорец». Посмотреть её можно на сервисе, но в России он не работает.

Вышла четвертая серия нового сезона «Мандалорца»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Первую серию аудитория приняла прохладно, отмечая множество слабых моментов, однако ко второму эпизоду ситуация улучшилась — с его выходом рейтинг третьего сезона заметно подскочил. Третий эпизод тоже не оценили по достоинству, поскольку он резко выбился из самого сериала и рассказал новую историю.

В третьем сезоне главная цель главного героя — вернуться на родную для его клана планету и вернуть себе честь, которую он потерял при спасении маленького существа Грогу.

Следующая, пятая серия, тоже выйдет через неделю — 29 марта.

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