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2 часа назад

Снигирь и Гуськов снимаются в сериале "Золотое дно"

Российская Газета

В конце февраля "РГ" писала о том, что будет сниматься новый сериал "Золотое дно", автором которого стал Сергей Минаев, а режиссером — Илья Ермолов.

Снигирь и Гуськов снимаются в сериале "Золотое дно"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Сегодня, ровно через месяц, онлайн-кинотеатр Иви и Продюсерская компания "Среда" объявили о старте съемок сериала и читатели "РГ" узнают об этом первыми.

Напомним, что по сюжету после смерти Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга, его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного. Со стороны семьи войну возглавляет Градов-старший - патриарх семьи, основавший фамильный бизнес в 90-е. В союзники он берет финансиста и стратега компании Надежду, которая была не только коллегой, но и любовницей его сына. Кроме передела активов, Градовы - жены, дети, внуки - заняты выявлением старых обид и накопившихся друг к другу претензий. У них есть все: деньги, власть, связи, статус. Но этого им мало. В погоне за наследством они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга.

Прямая речь

Сергей Минаев, автор сериала:

- Начало съемок - всегда приятное предвкушение работы с талантливой командой и, конечно, результата. Мне кажется, мы собрали очень точный актерский ансамбль, где каждый артист на своем месте. Вся история построена на тонких эмоциональных и психологических связях между героями, поэтому собрать артистов, которые смогут в кадре жить такой сложной семьей, особенно важно. Скоро зритель увидит, что у нас получилось.

Юлия Снигирь, актриса:

- Эта история напоминает мне шахматную партию, и моя героиня Надя - важная фигура в этой партии. Мы долго думали над тем, какая она: как одевается, как выглядит, чего она хочет, чего боится, похожа ли она на меня или совсем нет. Пока больше вопросов, чем ответов. Совсем как в шахматах. И мне это очень нравится.

Сериалы,Алексей Градов,Илья Ермолов,Сергей Минаев,Юлия Снигирь,
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