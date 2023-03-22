Снигирь и Гуськов снимаются в сериале "Золотое дно"

В конце февраля "РГ" писала о том, что будет сниматься новый сериал "Золотое дно", автором которого стал Сергей Минаев, а режиссером — Илья Ермолов.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Сегодня, ровно через месяц, онлайн-кинотеатр Иви и Продюсерская компания "Среда" объявили о старте съемок сериала и читатели "РГ" узнают об этом первыми.

Напомним, что по сюжету после смерти Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга, его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного. Со стороны семьи войну возглавляет Градов-старший - патриарх семьи, основавший фамильный бизнес в 90-е. В союзники он берет финансиста и стратега компании Надежду, которая была не только коллегой, но и любовницей его сына. Кроме передела активов, Градовы - жены, дети, внуки - заняты выявлением старых обид и накопившихся друг к другу претензий. У них есть все: деньги, власть, связи, статус. Но этого им мало. В погоне за наследством они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга.

Прямая речь

Сергей Минаев, автор сериала:

- Начало съемок - всегда приятное предвкушение работы с талантливой командой и, конечно, результата. Мне кажется, мы собрали очень точный актерский ансамбль, где каждый артист на своем месте. Вся история построена на тонких эмоциональных и психологических связях между героями, поэтому собрать артистов, которые смогут в кадре жить такой сложной семьей, особенно важно. Скоро зритель увидит, что у нас получилось.