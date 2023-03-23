Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
3 часа назад

Писатель подал в суд на Netflix из-за кражи сюжета его книги

Газета.Ru

Писатель Джефф Уилсон направил иск по отношению к стриминговому сервису Netflix по делу о нарушении авторских прав. Об этом сообщает TMZ.

Писатель подал в суд на Netflix из-за кражи сюжета его книги
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уилсон утверждает, что компания заимствовала сюжет его романа «Месть королевы Анны» для сериала «Внешние отмели». По словам писателя, в 2013 году он опубликовал книгу, в которой рассказывается о четырех друзьях, отправившихся на поиски сокровищ со знаменитого кораблекрушения у внешних берегов Северной Каролины.

Уилсон обратился в суд с требованием, чтобы Netflix отчислил ему часть гонораров с сериала. Также писатель призвал запретить стриминговому сервису распространять или рекламировать «Внешние отмели».

Уилсон говорит, что его произведение «даже продвигали» Discovery и History Channel. Он утверждает, что создатели «Внешних отмелей» упоминали, что полагались на другие книги и авторов для вдохновения при написании сценария сериала. Писатель заявил, что персонажи и основная сюжетная линия сериала идентичны его роману.

Другой писатель, Кевин Вутен, ранее подал в суд на Netflix и создателей «Внешних отмелей», утверждая, что они украли сюжет его книги 2016 года. Иск был отклонен после того, как судья не нашел достаточного сходства между проектами.

Сериалы,Джефф Уилсон,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий