Вышел третий аниме-ролик по Resident Evil 4

Capcom выпустила третий эпизод короткометражного анимационного сериала Leon and the Mysterious Village («Леон и загадочная деревня») по мотивам по ремейка Resident Evil 4. В этот раз наши герои решили обратиться за помощью к старику с бензопилой.

Рекомендуем также к просмотру первый и второй эпизоды Leon and the Mysterious Village. Похоже, что Capcom действительно решила радовать нас очаровательной анимацией до самого релиза игры, который состоится уже завтра, 24 марта, на PC, обоих поколениях PlayStation и Xbox Series.