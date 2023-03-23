«Король и Шут» рассказал в пятой серии о второй жене Горшка

На платформе «Кинопоиск» вышла пятая серия проекта о жизни и смерти знаменитой русской рок-группы «Король и Шут». В новой серии киновселенной впервые на экранах появилась будущая жена Горшка – Ольга. В предыдущих эпизодах сюжет картины был выстроен вокруг отношений Михаила с его первой пассией – Анфисой Крючковой, которую сыграла новгородская актриса Валери Зоидова. «ФедералПресс» разобрался, в чем разительно отличались две любви Горшка и почему Михаил в итоге до конца своей жизни остался с Ольгой, а не с эпатажной Анфисой.

Фото: Лунапарк Лунапарк

Роковая любовная ошибка

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Согласно открытым данным, Анфиса Крючкова являлась первой официальной избранницей знаменитого рок-музыканта и лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. В сериале от «Кинопоиска» первая любовь Горшка появляется в третьей серии. Она оказывает очень сильное влияние на Михаила и подталкивает музыканта к тому, чтобы он продолжал употреблять наркотики и много пил. В кинопроекте Анфиса показана как эпатажная и неконтролируемая женщина, которая своим видом олицетворяет страсть к опасным препаратам и разгульному образу жизни. В конечном счете из-за влияния Анфисы и наркотиков Михаил «ломается» и попадает в лечебницу, где начинает лечение от наркотической зависимости. Кроме того, у Князя и Горшка начинают происходить частые конфликты.

«Горшок лечится от зависимости и узнает от Анфисы страшную новость. Разные взгляды на творчество приводят Горшка и Князя к ссоре», – сообщается в описании к четвертому эпизоду сериала «Король и Шут» на сайте «Кинопоиск».

Луч света в темном царстве

В пятом эпизоде сериала на экранах появляется будущая жена и вторая любовь Горшка, с которой он будет до конца своей жизни, – Ольга Шаботова. Ее сыграла актриса Дарья Мельникова, которая стала известной после роли Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки». В кинопроекте «Король и Шут» очень контрастно показаны две любовные крайности Михаила: одна – дерзкая и эпатажная наркоманка, вторая – вдумчивая и по-настоящему любящая верная спутница жизни.

«Музыкант влюбляется в Ольгу, которая поддерживает его в тяжелый период», – гласит описание пятого эпизода сериала «Король и Шут».

И, действительно, именно Ольга помогла Горшку пережить лечебницу и восстановиться после затяжного наркотического «трипа». Кстати, благодаря ее положительному влиянию Михаил Горшенев сходил к стоматологу и вставил себе передние зубы. Ольга в интервью многочисленным СМИ рассказывала, что влюбились они буквально с первого взгляда в 2002 году, а уже через три года они поженились. Вместе с ней Горшок прожил до конца своей жизни.