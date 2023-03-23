Часть сериалов Marvel могут перенести на 2024 год или позже

По данным инсайдеров Variety, часть сериалов Marvel для Disney+ могут перенести на 2024 год или позже.

Фото: Кадр из сериала «Секретное вторжение» Кадр из сериала «Секретное вторжение»

Информация появилась в материале про увольнение из Marvel Studios Виктории Алонсо, которая была главой отдела по визуальным эффектам и анимации.

В последних проектах студии пользователи часто ругали снизившееся качество графики, вызванное жёсткими дедлайнами для художников — это могло повлиять на решение Disney об увольнении.