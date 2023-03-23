Часть сериалов Marvel могут перенести на 2024 год или позже

По данным инсайдеров Variety, часть сериалов Marvel для Disney+ могут перенести на 2024 год или позже.
Информация появилась в материале про увольнение из Marvel Studios Виктории Алонсо, которая была главой отдела по визуальным эффектам и анимации.
В последних проектах студии пользователи часто ругали снизившееся качество графики, вызванное жёсткими дедлайнами для художников — это могло повлиять на решение Disney об увольнении.
Изначально на 2023 год у Marvel было запланировано пять сериалов, но теперь студия собирается выпустить лишь 3-4 проекта. Остальные как раз переедут, чтобы облегчить задачи отдела по визуальным эффектам. При этом на релизе третьей части «Стражей галактики», намеченном на май, всё это не скажется.