Расширенная "Омерзительная восьмерка" выходит в виде сериала

Платформа сделает доступной пока только для своих американских подписчиков более длинную версию, чем фильм.

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Согласно Vanity Fair, потоковая платформа сделает доступным для своих пользователей первый сезон расширенной версии "Омерзительной восьмерки", и это произойдет 25 апреля этого года.

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На данный момент она будет доступна только подписчикам из США. В тот же день будет доступен и оригинальный фильм.

Премьера "Омерзительной восьмерки" состоялась в 2015 году и длилась 167 минут. Фильм был номинирован на различные награды в нескольких категориях.

Через несколько лет после Гражданской войны в США охотник за головами Джон Рут отправляется со своей сбежавшей Дейзи Домерг в Ред-Рок, где Рут предаст женщину правосудию. По пути они встречают маркиза Уоррена, бывшего солдата Союза, и Криса Манникса, южанина, который утверждает, что является шерифом. Все четверо укрываются от метели на горном перевале, где встречают четырех других незнакомых лиц. Там восемь путешественников обнаружат, что, возможно, они не доберутся до Ред-Рока.

В 2019 году сам Квентин Тарантино рассказал об идее создания мини-сериала и предложении, которое он получил от Netflix. Предложение застало режиссера врасплох, но он был заинтригован.

В интервью SlashFilm он объяснил, что опыт, полученный после редактирования "Омерзительной восьмерки", отличается от того, который зритель мог получить в кинотеатре.

Вспоминая и описывая некоторые работы, режиссер сказал: “Примерно через год после ее выхода, может быть, чуть меньше, мы с моим редактором Фредом Раскином встретились, а затем очень много работали. Мы отредактировали фильм по 50-минутным фрагментам и легко получили четыре эпизода. Давайте не будем переиздавать все с нуля, но мы будем много переиздавать, и это работает по-другому".

Насколько фильм изменился?

По словам Квентина Тарантино, это зависит от того, какой фрагмент просматривается и какие отношения устанавливаются: “Некоторые эпизоды более похожи, чем другие, по сравнению с фильмом, но в нем другое чувство. В ней есть отчетливое ощущение, которое мне очень нравится. И (в любом случае) в фильме уже был литературный аспект, так что в нем определенно есть качество «развития главы".