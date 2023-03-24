Вышел трейлер сериала "Королева Шарлотта: История Бриджертонов"

Шоу сосредоточится на истории королевы Шарлотты, ее встрече с Георгом III и истории любви молодых людей.

Действие сериала происходит в альтернативном Лондоне эпохи Регентства, о котором вдоволь нафантазировала Джулия Куинн. Существует восемь книг (по одной на каждого из отпрысков Бриджертонов и каждый должен получить свой сезон. Еще существует приквел "Роксби" ( 4 книги).