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59 минут назад

Вышел трейлер сериала "Королева Шарлотта: История Бриджертонов"

Российская Газета

На YouTube появился полный трейлер будущего спин-оффа "Бриджертонов". Сериал "Королева Шарлотта: История Бриджертонов" выйдет 4 мая.

Шоу сосредоточится на истории королевы Шарлотты, ее встрече с Георгом III и истории любви молодых людей.

Действие сериала происходит в альтернативном Лондоне эпохи Регентства, о котором вдоволь нафантазировала Джулия Куинн. Существует восемь книг (по одной на каждого из отпрысков Бриджертонов и каждый должен получить свой сезон. Еще существует приквел "Роксби" ( 4 книги).

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