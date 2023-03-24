Стартовали съемки комедийного сериала "Соседка"

"У Федора довольно своеобразный мир. Он шел строго по известным ему "тропинкам", не отходя от свода правил и удобного режима, которые он выстраивал уже более трех десятков лет. Но появилась Алена, став неожиданно одним из самых важных людей в его жизни. Он не знает как себя нужно вести, ему не понятны слова, которыми она изъяснятся – он абсолютно растерян. Его мир пошатнулся и теперь заново выстраивается, вбирая в себя мир Алены. Это романтичная, трогательная история, которая заставит попереживать и посмеяться", - рассказал исполнитель роли Федора Егор Корешков.