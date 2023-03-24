Стартовали съемки комедийного сериала "Соседка"
Начались съемки комедийного сериала "Соседка". Об этом "Газете.Ru" сообщили представители Good Story Media.
Сериал расскажет о застенчивом интеллигенте Федоре Садовском, чья жизнь меняется после встречи с новой соседкой Алена, являющейся его полной противоположностью. Девушка переехала в Москву из Сальска. На первый взгляд, между соседями ничего общего, но это только на первый.
Размеренный образ жизни Садовского также тревожит бывший муж Алены - вспыльчивый и ревнивый ВДВшник Серега. Картина посвящена теме любви, семейных ценностей, а также столкновения провинциального мира с интеллигенцией.
Премьера сериала запланирована нам 2024 год.
Режиссер проекта - Байбулат Батуллин. В ролях - Егор Корешков, Юлия Хлынина, Алексей Чадов, Дарья Пицик, Дмитрий Лысенков, Елена Валюшкина, Анастасия Светлова, Мария Шумакова.
"У Федора довольно своеобразный мир. Он шел строго по известным ему "тропинкам", не отходя от свода правил и удобного режима, которые он выстраивал уже более трех десятков лет. Но появилась Алена, став неожиданно одним из самых важных людей в его жизни. Он не знает как себя нужно вести, ему не понятны слова, которыми она изъяснятся – он абсолютно растерян. Его мир пошатнулся и теперь заново выстраивается, вбирая в себя мир Алены. Это романтичная, трогательная история, которая заставит попереживать и посмеяться", - рассказал исполнитель роли Федора Егор Корешков.