Вышел финальный эпизод аниме-сериала Pokemon

Аниме-сериал Pokemon, выходивший на протяжении 26 лет, попрощался со зрителями. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Кадр из аниме-сериала "Покемон" Кадр из аниме-сериала "Покемон"

Аниме про покемонов полюбили во всем мире, за 26 лет вышло 1234 эпизода в 25 сезонах. В минувшую пятницу вышла последняя серия на японском телеканале TV Tokyo.

Тем не менее это не точка, а запятая. В скором времени зрители увидят новый сериал Pokemon Horizons. История главного героя Эша и покемона Пикачу закончилась, зрителей ждут новые персонажи.

Напомним, что Pokemon - одна из самых популярных японских франшиз. Кроме сериала, покемонов можно увидеть в полнометражных фильмах, компьютерных играх, купить канцелярские принадлежности, игрушки и много чего еще с персонажами сериала.