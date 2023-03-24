Сериал «Ты» продлили на пятый сезон

Netflix продлил сериал «Ты» на пятый сезон. Он станет последней главой популярного триллера от Warner Bros. Television и студии Berlanti Prods. Пенн Бэджли вернётся к образу обаятельного маньяка Джо последний раз. Премьера финального сезона состоится в 2024 году.

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Также стало известно, что пост шоураннера после четырёх сезонов покинет Сера Гэмбл. Она сосредоточится на других проектах. Исполнительные продюсеры Майкл Фоули и Джастин В. Ло, которые работали в сериале с первого и второго сезонов соответственно, сменят Гэмбл на посту со-шоураннера. Она остаётся в проекте в роли исполнительного продюсера.