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1 час назад

В украинском сериале заменили лицо российского актера

Ura.Ru

В украинском телесериале «Последнее письмо любимого» на канале «СТБ» лицо российского актера Прохора Дубравина заменили лицом украинца Дмитрия Саранкова. Об этом сообщает «24 канал».

В украинском сериале заменили лицо российского актера
Фото: Ura.RuUra.Ru

«В сериале „СТБ“ „Последнее письмо любимого“ снялся россиянин Прохор Дубравин. Однако в новом ролике к премьере шоу украинцы заметили, что лица российского актера в кадре нет. Его лицо заменили украинцем Дмитрием Саранковым», — сообщает «24 канал» у себя в Telegram.

Также трейлер сериала был опубликован на YouTube-канале «СТБ», однако он не доступен для просмотра в России. Судя по движению губ на видео, изначально сериал снимался на русском языке, после чего был переозвучен.

Сериалы,Прохор Дубравин,
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