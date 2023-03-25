В украинском сериале заменили лицо российского актера

В украинском телесериале «Последнее письмо любимого» на канале «СТБ» лицо российского актера Прохора Дубравина заменили лицом украинца Дмитрия Саранкова. Об этом сообщает «24 канал».

Фото: Ura.Ru Ura.Ru

«В сериале „СТБ“ „Последнее письмо любимого“ снялся россиянин Прохор Дубравин. Однако в новом ролике к премьере шоу украинцы заметили, что лица российского актера в кадре нет. Его лицо заменили украинцем Дмитрием Саранковым», — сообщает «24 канал» у себя в Telegram.