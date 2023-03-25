В украинском сериале заменили лицо российского актера

В украинском телесериале «Последнее письмо любимого» на канале «СТБ» лицо российского актера Прохора Дубравина заменили лицом украинца Дмитрия Саранкова. Об этом сообщает «24 канал».
«В сериале „СТБ“ „Последнее письмо любимого“ снялся россиянин Прохор Дубравин. Однако в новом ролике к премьере шоу украинцы заметили, что лица российского актера в кадре нет. Его лицо заменили украинцем Дмитрием Саранковым», — сообщает «24 канал» у себя в Telegram.
Также трейлер сериала был опубликован на YouTube-канале «СТБ», однако он не доступен для просмотра в России. Судя по движению губ на видео, изначально сериал снимался на русском языке, после чего был переозвучен.