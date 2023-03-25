«Нулевой пациент» стал лучшим онлайн-сериалом

Сериал «Нулевой пациент» с Никитой Ефремовым в одной из главных ролей был удостоен премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в номинации «Лучший онлайн-сериал» по итогам 2022 года.
Об этом сообщает ТАСС.
Также лидирующие позиции по просмотрам, согласно оценке экспертов, занимал в 2022 году сериал «Два холма». Проект был признан «Лучшим многосерийным онлайн-сериалом» (более 12 серий.
В категории «Лучший онлайн мини-сериал победу одержал проект Надежды Михалковой «Номинация».
«Лучшим комедийным онлайн-сериалом» эксперты назвали «Почку» с Любовью Аксеновой в главной роли.
Победу в номинации «Лучший телевизионный сериал» одержал третий сезон сериала «Шифр».