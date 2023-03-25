Николь Кидман снимется в сериале «Идеальная пара»
Его созданием займётся лауреатка «Эмми» Сюзанна Бир, работавшая с Кидман над проектом «Отыграть назад» (2020).
Двукратная лауреатка «Эмми» Николь Кидман, девятикратный номинант «Эмми» Лив Шрайбер («Рэй Донован»), открытие «Белого лотоса» Мэган Фэйхи, двукратная лауреатка премии «Выбор кинокритиков» Дакота Фаннинг («Алиенист») и дуэт из фильма «Флора и сын» Ив Хьюсон и Джек Рейнор находятся на разных стадиях переговорного процесса по участию в новом проекте Netflix.
Это будет мини-сериал под названием «Идеальная пара».
Снимет и спродюсирует его Сюзанна Бир. Сюжет основан на одноимённом романе-бестселлере по версии New York Times Элин Хильдебранд, который она опубликовала в 2018-м году.
События строятся вокруг таинственного убийства уроженки Нантакета (Массачусетс) Селесты Отис. На 4-е июля, в День независимости США, назначена её свадьба с совершенным мужчиной, родом из состоятельной местной семьи.
Но когда тело невесты находят плавающим в бухте на утро знаменательного дня, все потенциальные участники несостоявшегося торжества становятся подозреваемыми.
В «Идеальной паре» Кидман и Бир вновь поработают вместе, после съёмок в 2019-м году мини-сериала «Отыграть назад».