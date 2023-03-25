Николь Кидман снимется в сериале «Идеальная пара»

Его созданием займётся лауреатка «Эмми» Сюзанна Бир, работавшая с Кидман над проектом «Отыграть назад» (2020).

© Inc-News

Двукратная лауреатка «Эмми» Николь Кидман, девятикратный номинант «Эмми» Лив Шрайбер («Рэй Донован»), открытие «Белого лотоса» Мэган Фэйхи, двукратная лауреатка премии «Выбор кинокритиков» Дакота Фаннинг («Алиенист») и дуэт из фильма «Флора и сын» Ив Хьюсон и Джек Рейнор находятся на разных стадиях переговорного процесса по участию в новом проекте Netflix.

Это будет мини-сериал под названием «Идеальная пара».

Снимет и спродюсирует его Сюзанна Бир. Сюжет основан на одноимённом романе-бестселлере по версии New York Times Элин Хильдебранд, который она опубликовала в 2018-м году.

События строятся вокруг таинственного убийства уроженки Нантакета (Массачусетс) Селесты Отис. На 4-е июля, в День независимости США, назначена её свадьба с совершенным мужчиной, родом из состоятельной местной семьи.

Но когда тело невесты находят плавающим в бухте на утро знаменательного дня, все потенциальные участники несостоявшегося торжества становятся подозреваемыми.