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2 часа назад

Слух: Disney отменила сериал про Индиану Джонса

Игромания.ру

В конце прошлого года стало известно, что студия Disney, вероятно, планирует создание телесериала по мотивам франшизы «Индиана Джонс». Об этом сообщили источники журнала Variety, и тогда якобы начался поиск сценаристов.

Слух: Disney отменила сериал про Индиану Джонса
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как сообщает надежный инсайдер Джефф Снайдер из Above the Line и The Hot Mic, сериал Lucasfilm об Индиане Джонсе больше не планируется к выпуску на Disney+. Более того, по некоторым слухам Disney приказала Lucasfilm сосредоточиться на проектах по «Звёздным войнам».

Если сведения инсайдера правдивы, то решение сконцентрироваться на успешной франшизе Star Wars может объяснять ряд других отмен. В частности, предполагаемое закрытие фэнтезийного сериала «Уиллоу»: канал не продлил его на второй сезон, хотя шоураннер уверен, что когда-нибудь шоу всё-таки продолжат.

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