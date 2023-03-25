Слух: Disney отменила сериал про Индиану Джонса

В конце прошлого года стало известно, что студия Disney, вероятно, планирует создание телесериала по мотивам франшизы «Индиана Джонс». Об этом сообщили источники журнала Variety, и тогда якобы начался поиск сценаристов.

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Как сообщает надежный инсайдер Джефф Снайдер из Above the Line и The Hot Mic, сериал Lucasfilm об Индиане Джонсе больше не планируется к выпуску на Disney+. Более того, по некоторым слухам Disney приказала Lucasfilm сосредоточиться на проектах по «Звёздным войнам».