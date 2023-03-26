«Чикатило» много не бывает?

Новый сериал получил название «Тень Чикатило». Это потому, что предшествующий многосерийный фильм закончился смертью главного героя - маньяка Андрея Чикатило, которого сыграл Дмитрий Нагиев. Понятно, что главный герой, по всей видимости, будет уже другой. Может, последователь знаменитого убийцы... Содержание сценария Сарик Андреасян пока не раскрывает. Но с удовольствием отмечает, что сериал «Чикатило», который показали в марте 2021-го, собрал огромную зрительскую аудиторию. Поэтому через год на экраны вышел второй сезон. И опять бешеные рейтинги. Вот и пришла мысль снять еще что-нибудь по той же теме. «Нельзя оставлять самый просматриваемый сериал без продолжения!» - заявил режиссер. Кстати, тему психов Андреасян активно эксплуатирует в своем творчестве. На лето у него заявлена премьера сериала про Маргариту Грачеву, которой муж отрубил топором руки. Фильм получил название «Без рук». И ведь не случайно режиссер поставил на поток подобного рода ужастики: рейтинги показывают, что зрителям все это жутко интересно. А почему?