«Чикатило» много не бывает?

Кинобиография маньяка побила рекорды просмотров. Успех решили повторить. Что и настораживает...
Новый сериал получил название «Тень Чикатило». Это потому, что предшествующий многосерийный фильм закончился смертью главного героя - маньяка Андрея Чикатило, которого сыграл Дмитрий Нагиев. Понятно, что главный герой, по всей видимости, будет уже другой. Может, последователь знаменитого убийцы... Содержание сценария Сарик Андреасян пока не раскрывает. Но с удовольствием отмечает, что сериал «Чикатило», который показали в марте 2021-го, собрал огромную зрительскую аудиторию. Поэтому через год на экраны вышел второй сезон. И опять бешеные рейтинги. Вот и пришла мысль снять еще что-нибудь по той же теме. «Нельзя оставлять самый просматриваемый сериал без продолжения!» - заявил режиссер. Кстати, тему психов Андреасян активно эксплуатирует в своем творчестве. На лето у него заявлена премьера сериала про Маргариту Грачеву, которой муж отрубил топором руки. Фильм получил название «Без рук». И ведь не случайно режиссер поставил на поток подобного рода ужастики: рейтинги показывают, что зрителям все это жутко интересно. А почему?
- Ничего настораживающего в этом нет, - считает психиатр Александр Беликов. - Только очень незначительная доля зрителей при просмотре таких сериалов интересуется прежде всего кровавыми сценами. У этих зрителей могут быть отклонения в психике, но их процент микроскопический. Остальную часть публики - совершенно нормальную в большинстве своем - фильмы про маньяков и убийц привлекают отнюдь не кровью и трупами. Интерес вызван несколькими причинами. Я бы выделил три. Первая: людям нравится наблюдать за механизмом следствия, за тем, как распутывается клубок злодеяний. Вторая: зрители хотят понять, как и почему обычный, казалось бы, гражданин превращается в зверя, что с ним такое происходит. И третья: во время просмотра зрители испытывают стресс, происходит выброс эмоций, что, в свою очередь, помогает справиться с какими-то личными проблемами.