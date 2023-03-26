Ольга, вдова фронтмена группы "Король и Шут" Михаила Горшенева, считает сериал о коллективе порочащим память музыканта. Об этом она написала на своей странице во "ВКонтакте".

По словам Ольги, образ Горшка, который создали в сериале, не соответствует действительности, а сам проект она и дети воспринимают болезненно. Она также отметила, что в недоумении пребывают многие друзья Горшенева.

Ольга считает, что создатели сконцентрировались на слабостях музыканта и превратили его в антагониста. По ее мнению, режиссеру "стоило нырнуть глубже" и не показывать широкой публике картину, которая составлена с опорой на недостаточное количество источников и в связи с эти поверхностна.