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2 часа назад

Вдова певца Михаила Горшенева считает, что сериал "Король и Шут" порочит его память

Мира Маркина

Ольга, вдова фронтмена группы "Король и Шут" Михаила Горшенева, считает сериал о коллективе порочащим память музыканта. Об этом она написала на своей странице во "ВКонтакте".

По словам Ольги, образ Горшка, который создали в сериале, не соответствует действительности, а сам проект она и дети воспринимают болезненно. Она также отметила, что в недоумении пребывают многие друзья Горшенева.

Ольга считает, что создатели сконцентрировались на слабостях музыканта и превратили его в антагониста. По ее мнению, режиссеру "стоило нырнуть глубже" и не показывать широкой публике картину, которая составлена с опорой на недостаточное количество источников и в связи с эти поверхностна.

"Горшеневу" из сериала "Король и Шут" подняли зарплату дворника

Ольга Горшенева также подчеркнула, что давала согласие не на тот проект, который получился в итоге. С сериалом в том виде, в котором он вышел, она "категорически не согласна".

Ранее брат Михаила Горшенева лестно отозвался о сериале "Корол и Шут".

Сериалы,Видео,Михаил Горшенев,
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