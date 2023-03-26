Режиссер "Короля и Шута" ответил на заявление вдовы музыканта

Режиссер сериала "Король и Шут" Рустам Мосафир ответил на заявление вдовы Михаила Горшенева о том, что проект порочит имя музыканта. Подробностями он поделился в беседе с "360".

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

По словам режиссера, он не планировал в точности показывать Горшка в своем проекте:

"Это художественное произведение. Это не Горшок, это образ".

При этом Мосафир отметил, что понимает эмоции Ольги Горшеневой, но считает, что они не имеют никакого отношения к сериалу.