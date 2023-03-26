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2 часа назад

Режиссер "Короля и Шута" Рустам Мосафир ответил на заявление вдовы музыканта

Мария Иглина

Режиссер сериала "Король и Шут" Рустам Мосафир ответил на заявление вдовы Михаила Горшенева о том, что проект порочит имя музыканта. Подробностями он поделился в беседе с "360".

Режиссер "Короля и Шута" ответил на заявление вдовы музыканта
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

По словам режиссера, он не планировал в точности показывать Горшка в своем проекте:

"Это художественное произведение. Это не Горшок, это образ".

При этом Мосафир отметил, что понимает эмоции Ольги Горшеневой, но считает, что они не имеют никакого отношения к сериалу.

"Король и Шут": почему фанаты не оценили сериал

Режиссер добавил, что благодаря сериалу у группы начался новый виток успеха, появились новые слушатели и вернулись старые.

Ранеевдова Горшенева заявила, что сериал "Король и Шут" считает порочащим.

Сериалы,Рустам Мосафир,Михаил Горшенев,
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