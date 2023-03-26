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1 час назад

Брат водителя принцессы Дианы, погибшего с ней в аварии, осудил команду сериала "Корона"

Мира Маркина

Брат Анри Пола, — водителя, который погиб в августе 1997 года в аварии с принцессой Дианой, раскритиковал создателей сериала Netflix "Корона" за то, что они воссоздали сцену автокатастрофы в парижском тоннеле. Об этом пишет Daily Mail.

Брат водителя принцессы Дианы осудил команду сериала "Корона"
Фото: Legion MediaLegion Media

Ален Пол из французского города Лорьен сказал изданию, что не хочет снова видеть обломки машины, в которой разбился его брат. По мнению Алена Пола, это "бесчеловечно". Он назвал перенос гибели принцессы Дианы, ее возлюбленного и водителя на экран жестоким обращением стримингового сервиса Netflix по отношению к близким людям погибших.

"Меня не предупредили, что они собираются вновь вынести эту трагедию на публику. Люди в очередной раз пытаются нажиться на смерти моего брата и принцессы Дианы. Я не понимаю, как они могут относить это к индустрии развлечений. Для них это просто бизнес. А раз это для них просто бизнес, пусть вышлют мне чек", — высказался Ален Пол.

По словам мужчины, смерть леди Дианы обсуждают каждый август. Он считает, что это разрушило его родителей и братьев, а теперь ему приходится терпеть внимание к трагедии в одиночку.

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