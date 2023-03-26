Брат водителя принцессы Дианы осудил команду сериала "Корона"

"Меня не предупредили, что они собираются вновь вынести эту трагедию на публику. Люди в очередной раз пытаются нажиться на смерти моего брата и принцессы Дианы. Я не понимаю, как они могут относить это к индустрии развлечений. Для них это просто бизнес. А раз это для них просто бизнес, пусть вышлют мне чек", — высказался Ален Пол.