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36 минут назад

На съемках второго сезона сериала по «Властелину колец» погибла лошадь

Чемпионат.com

На съёмках второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» произошла трагедия. Утром 21 марта одна из лошадей скончалась из-за остановки сердца во время репетиции.

На съемках второго сезона сериала по «Властелину колец» погибла лошадь
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Общество защиты животных Соединённых Штатов провело независимую экспертизу произошедшего и установило, что смерть животного наступила из-за сердечной недостаточности. Каких-либо следов человеческого вмешательства в инцидент найдено не было. Как сообщают члены съёмочной команды, ещё за день до своей смерти лошадь не страдала от проблем со здоровьем — как и ещё 20 животных, задействованных в производстве.

Съёмки второго сезона уже возобновлены и идут в Великобритании.

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