Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+19° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
2 часа назад

Стартовали съемки комедийного сериала с Корешковым, Хлыниной и Чадовым

Российская Газета

Начались съёмки 12-серийного сериала "Соседка" с Егором Корешковым и Юлией Хлыниной в главных ролях.

Стартовали съемки сериала с Корешковым, Хлыниной и Чадовым
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Это - лирическая комедия, которой занимаются компании Good Story Media и ТНТ. Сюжет крутится вокруг "застенчивого интеллигента" и его новой соседки, "которая не знает границ - ни личных, ни коммунальных".

Генеральный продюсер - Антон Щукин, креативный продюсер - Ирина Аркадьева ("Сладкая жизнь", "БИХЭППИ"), сценаристка - Светлана Штеба ("Поехавшая", "Чего хочет Слава?"), режиссёр - Байбулат Батуллин ("Большая игра", "Чума!", "Показалось").

В ролях также: Алексей Чадов, Дарья Пицик, Дмитрий Лысенков, Елена Валюшкина, Анастасия Светлова, Мария Шумакова и другие.

Премьера состоится на ТНТ в следующем году, точная дата не называется.

Сериалы,Соседка,Сладкая жизнь,Большая игра,Ирина Аркадьева,Байбулат Батуллин,Антон Щукин,Дмитрий Лысенков,Елена Валюшкина,Мария Шумакова,Анастасия Светлова,Егор Корешков,Алексей Чадов,Юлия Хлынина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий