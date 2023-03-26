Стартовали съемки сериала с Корешковым, Хлыниной и Чадовым

Начались съёмки 12-серийного сериала "Соседка" с Егором Корешковым и Юлией Хлыниной в главных ролях.
Это - лирическая комедия, которой занимаются компании Good Story Media и ТНТ. Сюжет крутится вокруг "застенчивого интеллигента" и его новой соседки, "которая не знает границ - ни личных, ни коммунальных".
Генеральный продюсер - Антон Щукин, креативный продюсер - Ирина Аркадьева ("Сладкая жизнь", "БИХЭППИ"), сценаристка - Светлана Штеба ("Поехавшая", "Чего хочет Слава?"), режиссёр - Байбулат Батуллин ("Большая игра", "Чума!", "Показалось").
В ролях также: Алексей Чадов, Дарья Пицик, Дмитрий Лысенков, Елена Валюшкина, Анастасия Светлова, Мария Шумакова и другие.
Премьера состоится на ТНТ в следующем году, точная дата не называется.