У сериала "Анатомия страсти" сменился шоураннер

Сериал-долгожитель "Анатомия страсти" (Grey's Anatomy) радует фанатов новостями о своем продолжении на еще один, юбилейный 20-й сезон.
У шоу, однако, сменится рулевой - им станет Мэг Маринис, которую сам сериал и взрастил: от ассистента сценариста в третьем сезоне до исполнительного продюсера к шестнадцатому. Этим она и занималась в команде медицинской драмы последние четыре года. Кроме того, она написала сценарии к 25 эпизодам сериала, передает THR.
Издание напоминает, что созданный Шондой Раймс сериал дебютировал в марте 2005 года и мгновенно стал хитом для ABC, буквально возродив сеть наряду с такими хитами, как "Отчаянные домохозяйки" и "Остаться в живых".