У сериала "Анатомия страсти" сменился шоураннер

У шоу, однако, сменится рулевой - им станет Мэг Маринис, которую сам сериал и взрастил: от ассистента сценариста в третьем сезоне до исполнительного продюсера к шестнадцатому. Этим она и занималась в команде медицинской драмы последние четыре года. Кроме того, она написала сценарии к 25 эпизодам сериала, передает THR.