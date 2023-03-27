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2 часа назад

У сериала "Анатомия страсти" сменился шоураннер

Российская Газета

Сериал-долгожитель "Анатомия страсти" (Grey's Anatomy) радует фанатов новостями о своем продолжении на еще один, юбилейный 20-й сезон.

У сериала "Анатомия страсти" сменился шоураннер
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

У шоу, однако, сменится рулевой - им станет Мэг Маринис, которую сам сериал и взрастил: от ассистента сценариста в третьем сезоне до исполнительного продюсера к шестнадцатому. Этим она и занималась в команде медицинской драмы последние четыре года. Кроме того, она написала сценарии к 25 эпизодам сериала, передает THR.

Издание напоминает, что созданный Шондой Раймс сериал дебютировал в марте 2005 года и мгновенно стал хитом для ABC, буквально возродив сеть наряду с такими хитами, как "Отчаянные домохозяйки" и "Остаться в живых".

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