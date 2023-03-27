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2 часа назад

Телепремьера комедии "Против всех" состоится 10 апреля

Российская Газета

10 апреля в 19:00 на СТС состоится телевизионная премьера комедийного сериала "Против всех". Сетевая премьера прошла 2 января на START.

Телепремьера комедии "Против всех" состоится 10 апреля
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В основе сюжета - реальная история противостояния упёртого деда с администрацией элитного жилого комплекса: не желая менять привычный образ жизни, герой оказывается вместе со своим частным домом посреди двора, окружённого новостройками, всем мешая.

В проекте сыграли Николай Добрынин, Тимофей Елецкий, Василина Юсковец, Александра Урсуляк, Надежда Маркина, Сергей Лавыгин, Сергей Степин, Владимир Стержаков, Александра Ребенок и другие.

Сериалы,Тимофей Елецкий,Владимир Стержаков,Сергей Степин,Надежда Маркина,Александра Ребенок,Александра Урсуляк,Сергей Лавыгин,Николай Добрынин,
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