Телепремьера комедии "Против всех" состоится 10 апреля

10 апреля в 19:00 на СТС состоится телевизионная премьера комедийного сериала "Против всех". Сетевая премьера прошла 2 января на START.

Фото: Российская Газета Российская Газета

В основе сюжета - реальная история противостояния упёртого деда с администрацией элитного жилого комплекса: не желая менять привычный образ жизни, герой оказывается вместе со своим частным домом посреди двора, окружённого новостройками, всем мешая.