За что фанаты группы «Король и Шут» критикуют сериал

Накануне вдова Михаила Горшенева опубликовала текст с критикой в адрес режиссера сериала «Король и Шут». В своем тексте Ольга Горшенева заявила, что картина порочит память ее покойного мужа. Некоторые фанаты группы в социальных сетях присоединились к словам вдовы легендарного музыканта.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Панк-культуру тут представили «картонно». Мне стало за панков даже обидно», – написала в социальной сети «ВКонтакте» фанатка группы.

Некоторые пользователи отметили, что в одноименном сериале очень «рваное» повествование, поэтому в целом картина смотрится неполноценно. Сама же вдова Михаила Горшенева заявила, что режиссеру стоило бы углубиться в личности героев, а не транслировать на всю страну мнение двух людей.

«Режиссеру стоило нырнуть глубже, а не транслировать поверхностно картину в массы, основываясь на мнении двух людей», – сообщила Ольга Горшенева на своей странице в социальной сети.