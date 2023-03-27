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1 час назад

За что фанаты группы «Король и Шут» критикуют сериал

РИА "ФедералПресс"

Накануне вдова Михаила Горшенева опубликовала текст с критикой в адрес режиссера сериала «Король и Шут». В своем тексте Ольга Горшенева заявила, что картина порочит память ее покойного мужа. Некоторые фанаты группы в социальных сетях присоединились к словам вдовы легендарного музыканта.

За что фанаты группы «Король и Шут» критикуют сериал
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Панк-культуру тут представили «картонно». Мне стало за панков даже обидно», – написала в социальной сети «ВКонтакте» фанатка группы.

Некоторые пользователи отметили, что в одноименном сериале очень «рваное» повествование, поэтому в целом картина смотрится неполноценно. Сама же вдова Михаила Горшенева заявила, что режиссеру стоило бы углубиться в личности героев, а не транслировать на всю страну мнение двух людей.

«Режиссеру стоило нырнуть глубже, а не транслировать поверхностно картину в массы, основываясь на мнении двух людей», – сообщила Ольга Горшенева на своей странице в социальной сети.

На странице онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» пользователи также начали оставлять негативные рецензии на нашумевший сериал. Некоторые киноманы хотели бы видеть Горшка более чувствительным и эмоциональным. По их мнению в кинокартине его представили лишь отвязанным бунтарем и наркоманом.

Сериалы,Михаил Горшенев,
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