Второй сезон аниме Spy x Family выйдет в октябре

В рамках тематической выставки AnimeJapan авторы аниме-адаптации манги Spy x Family («Семья шпиона») рассказали о планах по развитию франшизы.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Второй сезон комедийного аниме-сериала про шпиона, который из-за нового задания вынужден завести семью, выйдет в октябре 2023 года (точная дата будет сообщена позже).

Помимо этого, в декабре в кинотеатрах состоится релиз полнометражного фильма «Семья шпиона — Код: Белый» (Spy x Family Movie: Code: White).

По заверениям авторов, лента расскажет оригинальную историю Кёдзи Асано, которой не было в манге — хотя её автор Тацуя Эндо будет курировать проект.