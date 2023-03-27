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Сериал «Сорвиголова: Рожденные снова» продлят на второй сезон

Супергеройский сериал «Сорвиголова: Рождённые снова» будет продлён на второй сезон. Об этом сообщил исполнитель роль Кинглина Винсент Д’Онофрио.

Сериал «Сорвиголова: Рожденные снова» продлят на второй сезон
© Unsplash

Актёр заявил, что пока не может раскрыть подробностей, но фанаты «действительно получат то, что хотят». Во втором сезоне планируется задействовать больше ресурсов, чем в первом, но и в оригинале этого будет достаточно, чтобы порадовать зрителей.

Сериал «Сорвиголова: Рождённые снова» с Чарли Коксом, который уже играл Мэтта Мёрдока в сериале от Netflix, а после появлялся в картине «Человек-паук: Нет пути домой» и в сериале «Женщина-Халк: Адвокат», выйдет в 2024 году. В первом сезоне будет 18 серий.

Съёмки проекта стартовали в начале марта этого года в американском городе Йонкерс, штат Нью-Йорк. Предполагается, что процесс займёт почти целый год.

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