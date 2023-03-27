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1 час назад

Названа дата спин-оффа "Ходячих мертвецов"

Вечерняя Москваиещё 1

Спин-офф сериала «Ходячие мертвецы» под названием «Ходячие мертвецы: Мертвый город» выйдет 18 июня 2023 года на стриминговой платформе AMC. Об этом сообщило издание Deadline.

Названа дата спин-оффа "Ходячих мертвецов"
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Дату выхода нового проекта озвучили на фестивале WonderCon. Зрителям также представили трейлер-спин-оффа, который появится в эфире через почти семь месяцев после завершения основного сериала.

В презентации «Мертвого города» приняли участие шоураннер Эли Хорн, а также будущие звезды проекта — актеры Джеффри Дин Морган и Лорэн Кохэн, ранее снимавшихся в оригинальном произведении, отмечает издание.

Хоран заверила будущих зрителей, что спин-офф сериала станет «Ходячими мертвецами», которых еще никогда не видели. Действие проекта развернется в Нью-Йорке, где ожидается появление полутора миллионов зомби. Для персонажей Моргана и Кохэн, которые до этого «бегали в лесах», крупный город с небоскребами станет целым новым миром.

Оригинальный американский сериал «Ходячие мертвецы» получил официальное завершение спустя 12 лет в эфире в ноябре 2022 года. Постапокалиптический проект был основан на одноименной серии комиксов и повествовал о группе людей, пытающихся выжить во время зомби-апокалипсиса.

Сериалы,Джеффри Морган,
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