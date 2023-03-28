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14 минут назад

Стала известна дата выхода мини-сериала «Секретное вторжение» от Marvel

Чемпионат.com

В стриминговом сервисе Disney+ появилась дата релиза сериала «Секретное вторжение», хотя официального анонса от авторов из Marvel ещё не было. Внимание на это обратили журналисты The Direct.

Стала известна дата выхода сериала «Секретное вторжение» от Marvel
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Судя по всему, премьера первой серии мини-шоу намечена на 21 июня 2023 года. Всего запланировано выпустить шесть эпизодов (по одному в неделю). Изначально сообщалось, что проект выйдет в начале года.

По сюжету сериала инопланетяне, способные принимать облик других существ, получили полный контроль над жизнью на Земле.

К своих ролям в «Секретном вторжении» вернутся исполнители ролей Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), Марии Хилл (Коби Смолдерс) и Талоса (Бен Мендельсон), а также другие персонажи киновселенной Marvel.

Сериалы,Коби Смолдерс,Сэмюэл Джексон,Бен Мендельсон,
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