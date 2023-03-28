Съёмки сериала по Fallout полностью завершены

Американский актёр Уолтон Гоггинс, исполняющий роль гуля в адаптации игры Fallout от Amazon, в своих соцсетях сообщил, что съёмки первого сезона шоу с его участием завершились 4 марта.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Он отметил, что очень рад завершению столь непростого этапа — теперь у него наконец-то появится свободное время.

Я был в тени… был занят… но сейчас… наконец-то закончил Fallout! Теперь у меня появилось время, которое можно уделить себе. Нашёл тут бутылку джина перед поездкой и строю планы — ничто не делает меня счастливее, чем размышления о будущем.

Ранее в Сети уже появлялись фото, якобы свидетельствующие о завершении съёмок, однако после этого они продолжились.