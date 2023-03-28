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2 часа назад

Стала известна дата выхода спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы»

Катерина Саломе

Американский постапокалиптический телесериал «Ходячие мертвецы», состоящий из 11 сезонов, завоевал сердца зрителей по всему миру. Накануне стало известно, что 18 июня 2023 года на стриминговой платформе AMC выйдет спин-офф проекта, сообщает Deadline.

Новый мини-сериал получил название «Ходячие мертвецы: Мертвый город». Илай Джорне выступит в качестве шоураннера, а главные роли исполнят Гай Чарльз, Лорен Кохэн и Джеффри Дин Морган.

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В сюжете будет показан постапокалиптический Нью-Йорк, так что основные съемки проходили на Манхэттене. Проект включает в себя шесть эпизодов, процесс создания которых длился с июля по октябрь 2022 года.

Ранее мы писали о том, что раскрыты подробности второго сезона "Дома дракона".

Сериалы,Видео,Лорен Кохэн,Джеффри Морган,
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