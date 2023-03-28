Американский постапокалиптический телесериал «Ходячие мертвецы», состоящий из 11 сезонов, завоевал сердца зрителей по всему миру. Накануне стало известно, что 18 июня 2023 года на стриминговой платформе AMC выйдет спин-офф проекта, сообщает Deadline.

Новый мини-сериал получил название «Ходячие мертвецы: Мертвый город». Илай Джорне выступит в качестве шоураннера, а главные роли исполнят Гай Чарльз, Лорен Кохэн и Джеффри Дин Морган.

В сюжете будет показан постапокалиптический Нью-Йорк, так что основные съемки проходили на Манхэттене. Проект включает в себя шесть эпизодов, процесс создания которых длился с июля по октябрь 2022 года.