5 cюжетных дыр в популярных сериалах, которые раздражают зрителей

Даже в самых успешных сериалах подчас находится место сюжетным дырам, которые приводят в ступор фанатов. Подробнее о таких несостыковках – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Белый лотос" Кадр из сериала "Белый лотос"

"Белый лотос"

Кадр из сериала "Белый лотос"

В центре сюжета второго сезона группа американских туристов, которые отдыхают в роскошном отеле на Сицилии. Ежедневно герои ужинают в стенах отеля, что кажется крайне странным. Италия – одна из гастрономических столиц мира, а потому видеть, как богатые туристы игнорируют местные рестораны, по меньшей мере смешно, признаются зрители.

"Уэнсдэй"

Кадр из сериала "Уэнсдэй"

Уэнсдэй Адамс перевели в академию "Невермор" из обычной школы после того, как она жестоко расправилась с обидчиками брата. Вот только с самого начала нам известно о том, что в академию принимают лишь детей с экстраординарными способностями. У Уэнсдэй они есть, но она это тщательно скрывает от родителей, а потому ее не должны были принять в "Невермор".

"И просто так"

Кадр из сериала "И просто так"

Пожалуй, одна из самых трагичных сцен в продолжении "Секса в большом городе, сцена, в которой умирает Мистер Биг. Этот эпизод явно задел фанатов сериала, но также вызвал множество вопросов. В частности, почему Кэрри не вызвала скорую помощь, когда увидела, что у мужа случился сердечный приступ? В сериале героиня Сары Джессики Паркер лишь подбегает к умирающему Бигу и обнимает его.

"Офис"

Кадр из сериала "Офис"

В заключительном сезоне герои "Офиса" наконец смогли посмотреть документальный фильм об их жизни, который снимался на протяжении 10 лет. Они были крайне удивлены увиденным, что показалось зрителям странным, ведь герои знали о съемках и всегда охотно давали интервью.

"Друзья"