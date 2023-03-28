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2 часа назад

5 cюжетных дыр в популярных сериалах, которые раздражают зрителей

Мира Маркина

Даже в самых успешных сериалах подчас находится место сюжетным дырам, которые приводят в ступор фанатов. Подробнее о таких несостыковках – в материале "Рамблера".

5 cюжетных дыр в популярных сериалах, которые раздражают зрителей
Фото: Кадр из сериала "Белый лотос"Кадр из сериала "Белый лотос"

"Белый лотос"

Кадр из сериала "Белый лотос"

В центре сюжета второго сезона группа американских туристов, которые отдыхают в роскошном отеле на Сицилии. Ежедневно герои ужинают в стенах отеля, что кажется крайне странным. Италия – одна из гастрономических столиц мира, а потому видеть, как богатые туристы игнорируют местные рестораны, по меньшей мере смешно, признаются зрители.

"Уэнсдэй"

Кадр из сериала "Уэнсдэй"

Уэнсдэй Адамс перевели в академию "Невермор" из обычной школы после того, как она жестоко расправилась с обидчиками брата. Вот только с самого начала нам известно о том, что в академию принимают лишь детей с экстраординарными способностями. У Уэнсдэй они есть, но она это тщательно скрывает от родителей, а потому ее не должны были принять в "Невермор".

"И просто так"

Кадр из сериала "И просто так"

Пожалуй, одна из самых трагичных сцен в продолжении "Секса в большом городе, сцена, в которой умирает Мистер Биг. Этот эпизод явно задел фанатов сериала, но также вызвал множество вопросов. В частности, почему Кэрри не вызвала скорую помощь, когда увидела, что у мужа случился сердечный приступ? В сериале героиня Сары Джессики Паркер лишь подбегает к умирающему Бигу и обнимает его.

"Офис"

Кадр из сериала "Офис"

В заключительном сезоне герои "Офиса" наконец смогли посмотреть документальный фильм об их жизни, который снимался на протяжении 10 лет. Они были крайне удивлены увиденным, что показалось зрителям странным, ведь герои знали о съемках и всегда охотно давали интервью.

Как звезда «Белого Лотоса» Дженнифер Кулидж выглядела в молодости

"Друзья"

Кадр из сериала "Друзья"

Даже самые преданные фанаты ситкома до сих пор не могут понять, когда началась дружба между Рэйчел и Чендлером. Они знакомятся в первой серии, когда героиня Дженнифер Энистон забегает в кафе в свадебном платье. Но по ходу сюжета выясняется, что Рэйчел и Чендлер были знакомы еще в колледже и даже целовались.

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